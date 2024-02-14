Зима - не завада для мотоциклістів. Адже у січні частка внутрішніх перепродажів вперше переважила частку нових у цьому сегменті. Що саме купують?

Сезонність у бізнесі торгівлі мотоциклами чітко виражена, її демонструє діагама внизу. На ній чітко виражений так званий «високий сезон», прив’язаний до теплої пори року, та «низький», коли експлуатація двоколісного транспорту не надто комфортна (правильно сказати — небезпечна). Однак це не заважає існувати ринку мотоциклів, яких, для порівняння, навіть в зимові місяці продається удвічі більше, ніж легковиків з гібридними силовими установками на вторинному ринку у будь-яку пору року.

Динаміка ринку мотоциклів в Україні, січень-2023 - січень-2024

В Інституті досліджень авторинку нагадують, що наведені далі числа отримані лише від обліку офіційних угод купівлі-продажу та перших реєстрацій. «Тіньова» частина ринку мотоциклів (зокрема — вторинного) залишається поза межами цього огляду. На думку експертів ІДА, вона може бути досить значною — навіть рівною, а то й більшою за офіційну частину.

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Тепер про числа: у січні українці придбали 2,4 тисячі усіх мотоциклів. Це майже удвічі (на 49,4%) більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на 7,3% більше, ніж у грудні-2023.

Серед загальної кількості 41% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 995 штук. Зазвичай у сегменті мототехніки більшість угод складають продажі нових транспортних засобів, однак січень став винятком — цього разу «вторинка» переважила.

На внутрішньому ринку уклали 1269 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 52,3% від загальної кількості. Ймовірно, байкери у зимовий час активніше міняються мотоциклами з пробігом, ніж звертаються до продавців за новими двоколісними машинами.

Лише 6,7% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (163 шт.).

Середній вік мотоциклів на ринку (за підсумками січня) склав 13,7 року для тих, які перепродувалися всередині країни, та 14,3 року для мотоциклів, які подавалися на першу реєстрацію після розмитнення.

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Найпопулярніші мотоцикли у січні

На внутрішньому ринку перепродажів серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки: Honda, Yamaha, та Suzuki. Найбільш популярні моделі – Lifan LF (23 шт.), Shineray серії XY (21 шт.), та Loncin LX (20 шт.).

В сегменті імпорту знову не вистачило виробників, аби набрати класичну двадцятку найпопулярніших. Врешті, це цілком логічно — все ж середина зими. Загалом імпорт у сегменті «мото» продовжує триматися на таких марках, як Yamaha, Honda та Suzuki.

Серед окремих моделей найчастіше на першу державну реєстрацію подавали Honda CB (13 шт.), і ще в однаковій кількості (по 5 шт. кожного) Yamaha N-MAX, Yamaha FZ та Honda CBR.

Новими в Україні купують в основному мототехніку китайських виробників: у січні лідерами стали марки Spark, Musstang та Lifan.

Серед моделей першість утримує Spark SP-серії (154 шт.), друге місце вкотре посів Musstang MT (123 шт.), третє (теж без змін відносно попередніх періодів) — Lifan LF (83 шт.)