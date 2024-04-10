Сегмент мотоциклов все ближе к своему высокому сезону - об этом свидетельствует статистика регистраций мототехники в марте 2024 года.

Динамика рынка мотоциклов

В марте украинцы приобрели 6,2 тысячи всех мотоциклов, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Это существенно больше (на 40,6%), чем за аналогичный период прошлого года, а также чуть ли не вдвое больше, на 87,7%, чем в феврале-2024.

Среди общего количества 47,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за рубежа), количественно это 2956 штук. Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, но на этот раз (как в январе и феврале) пока "вторичка" еще преобладает. Вероятно, в последующие месяцы именно новые байки перехватят инициативу, как это наблюдалось в предыдущие годы.

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На внутреннем рынке заключили 2656 сделок купли-продажи мототехники, что составило 47,7% от общего количества. Лишь 9,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за рубежа (584 шт.).

Напомним, что приведенные здесь числа получены от учета официальных сделок купли-продажи и первых регистраций. "Теневая" часть рынка мотоциклов (в частности - вторичного) остается за пределами этого обзора. По мнению экспертов ИДА она может быть весьма значительной - даже равной, а то и больше официальной части.



Динамика рынка мотоциклов в Украине, март-2023 - март-2024

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам марта) составил 12 лет для тех, которые перепродавались внутри страны, и 12,8 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Самые популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda и Yamaha, а также бренд Geon, который позиционирует себя как украинскую инжиниринговую компанию.

Чаще всего в марте договоры купли-продажи заключали по Lifan LF (120 шт.), Loncin LX (96 шт.), и Honda CB (86 шт.).

В сегменте импорта даже не набралось производителей, чтобы набрать классическую двадцатку самых популярных. Впрочем, вскоре ситуация изменится, ведь мы приближаемся к пику сезона в сегменте. В целом импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Yamaha, Honda и Kawasaki. Продукция этих трех производителей охватывает более 60% рынка "мото" в импорте.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Kawasaki Ninja (26 шт.), Honda CB (21 шт.) и Honda CBR (18 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в марте в очередной раз лидерами стали марки Musstang, Spark и Lifan.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (396 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (368 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) - Lifan LF (252 шт.)

Напомним, что мотоциклы Honda CB 1300 будут недоступны в Европе.