Снятие запрета на движение по полосам общественного транспорта для двухколесного транспорта может улучшить ситуацию с безопасностью в крупных городах.

Петиция о снятии запрета на движение по полосам общественного транспорта для мотоциклов и мопедов уже зарегистрирована на сайте Кабинета министров Украины. Если она наберет необходимые 25 тысяч подписей, безопасность передвижения для водителей двухколесного транспорта может быть улучшена.

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Сейчас движение по полосам общественного транспорта разрешено таксистам, велосипедистам и автомобилям экстренных служб. Вместе с этим снятие запрета для всех двухколесных транспортных средств вполне соответствует мировым стандартам безопасности дорожного движения.

"Как следует из практики развития правил дорожного движения в европейских странах, разрешается двигаться мотоциклистам полосой для движения маршрутных транспортных средств в таких крупных городах как Лондон, Бирмингем, Мадрид, Малага, Кордова, Севилья, Афины, Салоники, Генуя, Болонья, Венеция, Стокгольм и т.д.", - говорится в петиции.

"С целью приведения в соответствие национального законодательства с европейскими стандартами, уменьшения аварийности на дорогах, предлагаю разрешить проезд полосой для движения маршрутных транспортных средств мотоциклам, мопедам, мотороллерам. Внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения и другие нормативные акты Украины", - предлагает автор петиции Валерий Горбачев.