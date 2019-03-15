Регулятор безпеки канадської провінції Онтаріо заявив, що дозволить використання стільникових телефонів на заправних станціях після того, як у новому звіті буде виправлено припущення, що використання мобілок може стати причиною загоряння паливороздавальної колонки (ПРК).

Дослідження, проведене американською інженерно-консалтинговою фірмою BakerRisk, показало: існує "один шанс на 10 мільярдів", що мобільний телефон може стати причиною займання парів бензину під час заправки.

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“Існує вкрай низька ймовірність того, що стільникові телефони зможуть запалити навіть ідеальну суміш горючих газів у повітрі, — йдеться у звіті BakerRisk. - За останні 20 років на автозаправних станціях не було зареєстровано жодної пожежі, пов'язаної з роботою стільникового телефону".

Управління за технічним стандартам і безпеки (TSSA) тепер дозволить автомобілістам використовувати мобільні телефони для оплати бензину на ТРК заправних станцій в Онтаріо.

При цьому на початку 2018 р. поліція Нігерії офіційно попередила жителів і гостей країни про те, що особи, які розмовляють по мобільному телефону на території місцевих АЗС, можуть бути посаджені у в'язницю.