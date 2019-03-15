Регулятор безопасности канадской провинции Онтарио заявил, что разрешит использование сотовых телефонов на заправочных станциях после того, как в новом отчете будет исправлено предположение, что использование мобилок может стать причиной возгорания топливораздаточной колонки (ТРК).

Исследование, проведенное американской инженерно-консалтинговой фирмой BakerRisk, показало: существует “один шанс на 10 миллиардов”, что мобильный телефон может стать причиной воспламенения паров бензина во время заправки.

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“Существует крайне низкая вероятность того, что сотовые телефоны смогут воспламенить даже идеальную смесь горючих газов в воздухе, — говорится в отчете BakerRisk. — За последние 20 лет на автозаправочных станциях не было зарегистрировано ни одного пожара, связанного с работой сотового телефона”.

Управление по техническим стандартам и безопасности (TSSA) теперь разрешит автомобилистам использовать мобильные телефоны для оплаты бензина на ТРК заправочных станций в Онтарио.

При этом в начале 2018 г. полиция Нигерии официально предупредила жителей и гостей страны о том, что лица, разговаривающие по мобильному телефону на территории местных АЗС, могут быть посажены в тюрьму