МТСБУ перейшло на електронний документообіг з аварійними комісарами. Це означає що процес врегулювання збитків пришвидшиться.

Відтепер підписання документів між МТСБУ та аварійними комісарами щодо визначення обставин ДТП, за якими може бути проведена регламентна виплата, та розміру заподіяної шкоди відбуватиметься виключно в електронній формі.

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При цьому є обов’язковим використанням кваліфікованого електронного підпису через безкоштовний сервіс електронного документообігу “Вчасно”.

Таким чином, Бюро отримає додаткові можливості для скорочення строків виплат з гарантійних фондів, що важливо для постраждалих в ДТП. Також завдяки інновації будуть оптимізовані бізнес-процеси МТСБУ.