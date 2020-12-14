У 2021 році страховий поліс ОСАГО може подорожчати на 10-20%. Серед передумов до цього – збільшення виплат по ДТП серед страхових компаній, зростання вартості ремонту автомобілів, а також кількості аварій та тяжкості їхніх наслідків.

Таку думку висловив в коментарі виданню UBR гендиректор асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський. Він підкреслив, що минулого року поліс автоцивілки додав в ціні 18% і, можливо, в наступному році його чекає подорожчання приблизно на такому ж рівні.

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"Таке зростання цін (15-20%) прогнозувався раніше і мною, і іншими експертами ринку, в ньому немає нічого дивного - приблизно в тому ж діапазоні (10-15%) середня вартість поліса росла і в попередні роки", - розповів В'ячеслав Черняховський.

Для розуміння, в січні-жовтні 2019 страхування обходилося українцям в середньому у 618 грн, а вже за аналогічні місяці цього року – у 730 грн.

Уточнюється, що за останній рік зросла кількість заявлених страхових подій – на 4,4%. Так, якщо в перші 10 місяців минулого року їх було 113,8 тис. шт., то вже в 2020-му – 118,7 тис. шт. Також за вказаний період збільшився середній розмір страхової виплати – з 18,1 тис. грн до 19,3 тис. грн.

Водночас кількість складених договорів страхування залишився на тому самому рівні – зростання склало лише 3,6%.

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Відзначимо, що поліс ОСАГО є обов'язковим страхуванням для всіх автомобілістів в Україні. Таке страхування не захищає самого водія і його машину: воно знадобиться, якщо її користувач стане винуватцем аварії (для виплат стороні, що постраждала).