Отримання компенсацій після ДТП від українських страхових компаній не завжди йде гладко. Середній строк врегулювання - від двох до трьох місяців. Але іноді справа затягується і доводиться користуватись важелями впливу. Про них і поговоримо.

Останнім часом українські страхові компанії стали набагато краще врегульовувати страхові випадки. Проте досі трапляються випадки, коли страхова тягне з виплатами, зменшує суму відшкодування або й взагалі відмовляється платити. Якщо сума компенсації суттєва, за неї варто поборотись і у для цього є кілька дієвих методів.

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Страховий брокер

Як правило, страхові брокери (не агенти), що продають страхові поліси, допомагають у врегулюванні страхових випадків. Звісно, купувати страховий поліс у них трохи дорожче (не завжди), але коли мова заходить про врегулювання, їх допомога може бути досить суттєвою. Подбати про це можна лише при купівлі полісу.

Переговори

Якщо купили не через брокера, найкращий варіант – самостійно домовитись зі страховою. Іноді страхові компанії пропонують меншу суму, але платять готівкою і не вимагають підтвердження дійсної вартості ремонту. На практиці це означає, що оцінити збитки можна на фірмовій або дорогій СТО, а відремонтувати автомобіль на більш доступному СТО або взагалі в гаражах. Якщо автомобіль не новий, а його господар не дуже вибагливий, то така схема може бути вигідною обом сторонам.

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Скарга в МСТБУ

На ринку “автоцивілки” є регулятор – Моторне транспортне страхове бюро України (МСТБУ). Ця організація, окрім іншого, може допомогти у врегулюванні страхового випадку. На сайті МСТБУ можна залишити скаргу на конкретну страхову компанію. Як правило, це не найкращим чином позначається на самій страховій і у багатьох випадках допомагає у врегулюванні. Проте, ватро зауважити, що скаржитись можна тільки якщо не вдалось досягти компромісу шляхом переговорів.

ЗМІ та соцмережі

Якщо спір зі страховою компанією зайшов надто далеко, і отримати компенсацію усе одно не вдається, можна скористатись допомогою ЗМІ або соцмереж. Негативні відгуки на власній сторінці, на сторінці страхової компанії та МСБУ можуть принести користь. Також можна звернутись до ЗМІ з детальним описом історії врегулювання. Зазвичай страхові компанії дбають про власний імідж і реагують на негатив у інформаційному просторі.

Суд

В справах, у яких врегулювання залежить від рішення суду, строки виплат найбільші. Особливо це відчувається зараз, у період перманентного карантину. Тут ситуація найскладніша, адже якщо на страхову компанію вплинути можна досить легко, то вплив на судові органи – задача не з простих.

Неповні виплати

Мабуть, найбільшою проблемою є неповні виплати. Іноді страхові компанії не сплачують ПДВ. Та найбільшою проблемою є так зване “врахування зносу”. Вважається, що якщо будь-яка деталь, що встановлена на автомобілі, вже частково зношена і тому коштує дешевше, ніж нова. Але ж для відновлення після ДТП дуже часто доводиться купувати нові деталі. Це особливо актуально для стареньких автомобілів – на них через “врахування зносу” страхові компанії недоплачують найбільше. Дане питання врегульовано в договорі – вивчайте його перед тим, як віддати гроші за страховку.

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Резюме “Авто24”

Якщо компромісу досягти не вдалось і страхова компанія недоплатила суттєву суму через зловживання з показником “врахування зносу” – поскаржитись в МТБУ потрібно обов’язково. Також варто розповсюдити таку історію в інформаційному просторі. Навіть якщо це не допоможе в отриманні виплати, принаймні негативний відгук застереже інших автомобілістів від співпраці з недобросовісною страховою компанією.