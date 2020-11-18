Винний у ДТП водій повинен сплатити потерпілому різницю між вартістю ремонту і страховим відшкодуванням.

Часто у водіїв виникає запитання, хто повинен повернути різницю між повною сумою витрат на ремонт автомобіля після ДТП та сумою страхового відшкодування.

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Це питання врегульовано діючим законодавством. Зокрема, відповідно до частини першої статті 1166 Цивільного кодексу шкода, завдана неправомірними діями майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Частинами першою, другою статті 1187 Цивільного кодексу передбачено, що джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов`язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює та інших осіб. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, використання якого створює підвищену небезпеку.

Згідно зі статтею 1194 Цивільного кодексу особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди, зобов`язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою.

Відповідно до пункту 22.1 статті 22 Закону «Про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок ДТП життю, здоров`ю, майну третьої особи.

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Отже, якщо потерпілий звернувся до страховика й одержав страхове відшкодування у передбаченому договором розмірі, але його недостатньо для повного відшкодування шкоди, зобов`язання зберігається до виконання особою, яка завдала шкоди, свого обов`язку згідно зі статтею 1194 Цивільного кодексу відшкодування потерпілому різниці між фактичним розміром шкоди та страховим відшкодуванням, яка ним одержана від страховика. У страхової компанії не виникає обов`язку відшкодування такої різниці, зважаючи на те, що вказані збитки є більшими від страхової виплати.

Таким чином, винний у вчиненні ДТП водій, зобов`язаний сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховим відшкодуванням. Якщо винний водій відмовляється сплатити зазначену різницю добровільно, вона може бути стягнута в судовому порядку.