Виновный в ДТП водитель должен оплатить пострадавшему разницу между стоимостью ремонта и страховым возмещением

Часто у водителей возникает вопрос, кто должен вернуть разницу между полной суммой расходов на ремонт автомобиля после ДТП и суммой страхового возмещения.

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Этот вопрос урегулирован действующим законодательством. В частности, согласно части первой статьи 1166 Гражданского кодекса вред, причиненный неправомерными действиями имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло.

Частями первой, второй статьи 1187 Гражданского кодекса предусмотрено, что источником повышенной опасности является деятельность, связанная с использованием, хранением или содержанием транспортных средств, что создает повышенную опасность для лица, которое эту деятельность осуществляет и других лиц. Вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет транспортным средством, использование которого создает повышенную опасность.

В соответствии со статьей 1194 Гражданского кодекса украины лицо, которое застраховало свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности страховой выплаты (страхового возмещения) для полного возмещения причиненного им вреда обязано уплатить потерпевшему разницу между фактическим размером вреда и страховой выплатой.

В соответствии с пунктом 22.1 статьи 22 Закона “О страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” в случае наступления страхового случая страховщик в пределах страховых сумм, указанных в страховом полисе, возмещает в установленном этим Законом порядке оцененный вред, причиненный в результате ДТП жизни, здоровью, имуществу третьего лица.

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Следовательно, если потерпевший обратился к страховщику и получил страховое возмещение в предусмотренном договором размере, но его недостаточно для полного возмещения ущерба, обязательство сохраняется до выполнения лицом, которое нанесло вред, своей обязанности в соответствии со статьей 1194 Гражданского кодекса возмещение потерпевшему разницы между фактическим размером ущерба и страховым возмещением, которая им получена от страховщика. У страховой компании не возникает обязанности возмещения такой разницы, учитывая то, что указанные убытки больше страховой выплаты.

Таким образом, виновный в совершении ДТП водитель, обязан оплатить пострадавшему разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением. Если виновный водитель отказывается оплатить указанную разницу добровольно, она может быть взыскана в судебном порядке.