В Україні кожен шостий страховий випадок за ОСЦПВ вирішується за системою прямого врегулювання

Майже кожен шостий страховий випадок за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) врегульовують страховики-учасники системи прямого врегулювання збитків (ПВЗ).

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Наразі учасниками системи ПВЗ є 15 компаній-членів МТСБУ, які добровільно підписали угоду про пряме врегулювання збитків. Частка компаній-учасниць ПВЗ на ринку ОСЦПВ за показниками 2020 року становить: за кількістю договорів - 27,4%, за кількістю отриманих вимог на виплату страхового відшкодування - 33,9%.

З початку роботи системи (грудень-2016) в її межах було врегульовано 28,5 тис. страхових випадків, сума страхових виплат сягнула майже 482,4 млн грн. За той самий період загальна кількість вимог, урегульованих страховиками-учасниками системи, становила 198,4 тис. шт. Загальна сума виплат за такими вимогами - 3,4 млрд грн.

Згідно з даними 2020 року, середній термін урегулювання вимог у системі ПВЗ становить 35 днів, тоді як термін урегулювання збитків поза системою в середньому на ринку ОСЦПВ удвічі більше - 70 днів.

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Пряме врегулювання збитків - особливий спосіб урегулювання страхових випадків у рамках загальної системи ОСЦПВ. За прямого врегулювання постраждалий у ДТП має право звернутися й отримати страхове відшкодування або від страховика - відповідальної особи (як це передбачено нормами закону "Про ОСЦПВ"), або від страхової компанії, з якою він сам уклав договір. Принцип "де придбав поліс, там отримуєш виплату" допомагає уникнути ситуацій, коли людині, що постраждала в ДТП, доводиться звертатися до незнайомого страховика.