В Украине каждый шестой страховой случай по ОСАГО регулируются по системе прямого урегулирования

Почти каждый шестой страховой случай по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) регулируют страховщики-участники системы прямого урегулирования убытков (ПВЗ).

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Сейчас участниками системы ПВЗ являются 15 компаний-членов МТСБУ, которые добровольно подписали соглашение о прямом урегулировании убытков. Доля компаний-участниц ПВЗ на рынке ОСАГО по показателям 2020 года составляет: по количеству договоров – 27,4%, по количеству полученных требований на выплату страхового возмещения – 33,9%.

С начала работы системы (декабрь-2016) в ее пределах были урегулированы 28,5 тыс. страховых случаев, сумма страховых выплат составила около 482,4 млн грн. За тот же период общее количество требований, урегулированных страховщиками-участниками системы, составило 198,4 тыс. шт. Общая сумма выплат по таким требованиям – 3,4 млрд грн.

Согласно данным 2020 года, средний срок урегулирования требований в системе ПВЗ составляет 35 дней, тогда как срок урегулирования убытков вне системы в среднем по рынку ОСАГО вдвое больше – 70 дней.

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Прямое урегулирование убытков – особый способ урегулирования страховых случаев в рамках общей системы ОСАГО. При прямом урегулировании пострадавший в ДТП вправе обратиться и получить страховое возмещение или от страховщика – ответственного лица (как это предусмотрено нормами закона "О ОСАГО"), или от страховой компании, с которой он сам заключил договор. Принцип "где приобрел полис, там получаешь выплату" помогает избежать ситуаций, когда человеку, пострадавшему в ДТП, приходится обращаться к незнакомому страховщику.