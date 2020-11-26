Скорость и качество урегулирования убытков от ДТП – один из лучших индикаторов работы страховой компании. В МТСБУ рассказали какие компании работают лучше и хуже всего.

В МТСБУ в 3 кв. 2020 г. поступили 328 жалоб от потерпевших и страхователей на действия страховых компаний, что на 48 жалоб меньше, чем в предыдущем 2-м кв. 2020 г., и на 72 жалобы меньше, чем по показателям аналогичного периода прошлого года. Тренд к снижению количества жалоб держится весь 2020 г.

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Уровень жалоб впервые за длительное время в 3 кв. 2020 г. составляет менее 1% (0,91%), что на 0,25% процентного пункта меньше, чем в предыдущем квартале. Самый высокий уровень жалоб зафиксирован у страховых компаний "Омега" (9,8%), "Мега-гарант" (5,0%) и "АСКА" (5,0%).

Ни одной жалобы не поступило на работу 7 страховщиков: "Мотор-Гарант", "Интер-Полис", СТ "Гарантия", "ГРАВЕ Украина", "Скарбниця", "Колоннейд Украина", "АСКО-Медсервис".