Для некоторых категорий граждан предусмотрена 50% скидка на страховые полисы ОСАГО
50% стоимости полиса уплачивают (п. 13.2 Закона “Об ОСАГО”):
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- Участники войны;
- Лица с инвалидностью II группы;
- Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);
- Пенсионеры.
Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.
Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2 500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности.