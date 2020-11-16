Для некоторых категорий граждан предусмотрена 50% скидка на страховые полисы ОСАГО

50% стоимости полиса уплачивают (п. 13.2 Закона “Об ОСАГО”):

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Участники войны;

Лица с инвалидностью II группы;

Лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I или II категории);

Пенсионеры.

Указанная льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами, без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

Предусмотрено ограничение объема двигателя до 2 500 см3 и принадлежность этому гражданину на праве собственности.