Для деяких категорій громадян передбачена 50% знижка на страхові поліси ОСЦПВ

50% вартості полісу сплачують (п.13.2 Закону "Про ОСЦПВ "):

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Учасники війни;

Особи з інвалідністю II групи;

Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);

Пенсіонери.

Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким автомобілем цими особами, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Передбачено обмеження об’єму двигуна до 2500 см3 та належність цьому громадянину на праві власності.