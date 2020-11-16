Для деяких категорій громадян передбачена 50% знижка на страхові поліси ОСЦПВ
50% вартості полісу сплачують (п.13.2 Закону "Про ОСЦПВ "):
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- Учасники війни;
- Особи з інвалідністю II групи;
- Особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I або II категорії);
- Пенсіонери.
Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким автомобілем цими особами, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.
Передбачено обмеження об’єму двигуна до 2500 см3 та належність цьому громадянину на праві власності.