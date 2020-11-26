Швидкість та якість врегулювання збитків від ДТП – один з найкращих індикаторів роботи страхової компанії. У МСТБУ розповіли, які компанії працюють найкраще та найгірше.

До МТСБУ у 3 кв. 2020 р. надійшло 328 скарг від потерпілих та страхувальників на дії страхових компаній, що на 48 скарг менше, ніж у попередньому 2-му кв. 2020 р., і на 72 скарги менше, ніж за показниками аналогічного періоду минулого року. Тренд до зниження кількості скарг тримається весь 2020 р.

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Рівень скарг вперше за тривалий час у 3 кв. 2020 р. становить менше 1% (0,91%), що на 0,25% в.п. менше, ніж у попередньому кварталі. Найвищий рівень скарг зафіксований у страхових компаній "Омега" (9,8%), "Мега-гарант" (5,0%) та "АСКА" (5,0%).

Жодної скарги не надійшло на роботу 7 страховиків: "Мотор-Гарант", "Інтер-Поліс", СТ "Гарантія", "ГРАВЕ Україна", "Скарбниця", "Колоннейд Україна", "АСКО-Медсервіс".