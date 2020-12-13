Получение компенсаций после ДТП от украинских страховых компаний не всегда идет гладко. Средний срок урегулирования – от двух до трех месяцев. Но иногда дело затягивается и приходится пользоваться рычагами влияния. О них и поговорим.

В последнее время украинские страховые компании стали гораздо лучше урегулировать страховые случаи. Однако до сих пор встречаются случаи, когда страховая тянет с выплатами, уменьшает сумму возмещения или вообще отказывается платить. Если сумма компенсации существенна, за нее стоит побороться и в для этого есть несколько действенных методов.

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Страховой брокер

Как правило, страховые брокеры (не агенты), продающие страховые полисы, помогают в урегулировании страховых случаев. Конечно, покупать страховой полис у них немного дороже (не всегда), но когда речь заходит об урегулировании, их помощь может быть достаточно существенной. Позаботиться об этом можно только при покупке полиса.

Переговоры

Если купили не через брокера, лучший вариант – самостоятельно договориться со страховой. Иногда страховые компании предлагают меньшую сумму, но платят наличными и не требуют подтверждения действительной стоимости ремонта. На практике это означает, что оценить ущерб можно на фирменной или дорогой СТО, а отремонтировать автомобиль на более доступной СТО или вообще в гаражах. Если автомобиль не новый, а его хозяин не очень требователен, то такая схема может быть выгодной обеим сторонам.

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Жалоба в МТСБУ

На рынке "автогражданки" есть регулятор – Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ). Эта организация, помимо прочего, может помочь в урегулировании страхового случая. На сайте МТСБУ можно оставить жалобу на конкретную страховую компанию. Как правило, это не лучшим образом сказывается на самой страховой и во многих случаях помогает в урегулировании. Однако, стоит отметить, что жаловаться можно только если не удалось достичь компромисса путем переговоров.

СМИ и соцсети

Если спор со страховой компанией зашел слишком далеко, и получить компенсацию все равно не удается, можно воспользоваться помощью СМИ или соцсетей. Негативные отзывы на собственной странице страховой компании и МТСБУ могут принести пользу. Также можно обратиться в СМИ с подробным описанием истории урегулирования. Обычно страховые компании заботятся о собственном имидже и реагируют на негатив в информационном пространстве.

Суд

В делах, в которых урегулирование зависит от решения суда, сроки выплат крупные. Особенно это чувствуется сейчас, в период перманентного карантина. Здесь ситуация сложная, ведь если на страховую компанию повлиять можно достаточно легко, то влияние на судебные органы – задача не из простых.

Неполные выплаты

Пожалуй, самой большой проблемой являются неполные выплаты. Иногда страховые компании не оплачивают НДС. Но самой большой проблемой является так называемый "учет износа". Считается, что любая деталь, установленная на автомобиле уже частично изношена и потому стоит дешевле чем новая. Но для восстановления после ДТП очень часто приходится покупать новые детали. Это особенно актуально для стареньких автомобилей – ​​​​​​​на них из-за "учета износа" страховые компании недоплачивают больше всего. Данный вопрос урегулирован в договоре – ​​​​​​​изучайте его перед тем, как отдать деньги за страховку.

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Резюме “Авто24”

Если компромисса достичь не удалось и страховая компания недоплатила существенную сумму из-за злоупотребления с показателем "учета износа” – ​​​​​​​пожаловаться в МТСБУ нужно обязательно. Также стоит распространить такую историю в информационном пространстве. Даже если это не поможет в получении выплаты, по крайней мере отрицательный отзыв предостережет других автомобилистов от сотрудничества с недобросовестной страховой компанией.