В 2021 году страховой полис ОСАГО может подорожать на 10-20%. Среди предпосылок к этому – увеличение выплат по ДТП у страховых компаний, рост стоимости ремонта автомобилей, а также количества аварий и тяжести их последствий.

Такое мнение высказал в комментарии изданию UBR гендиректор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский. Он подчеркнул, что в прошлом году полис автогражданки прибавил в цене 18% и, возможно, в следующем году его ждет подорожание примерно на таком же уровне.

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"Такой рост цен (15-20%) прогнозировался ранее и мной, и другими экспертами рынка, в нем нет ничего удивительного – примерно в том же диапазоне (10-15%) средняя стоимость полиса росла и в предыдущие годы",

– рассказал Вячеслав Черняховский.

Для понимания, в январе-октябре 2019 страхование обходилось украинцам в среднем в 618 грн, а уже за аналогичные месяцы этого года – в 730 грн.

Уточняется, что за последний год выросло количество заявленных страховых событий – на 4,4%. Так, если в первые 10 месяцев прошлого года их было 113,8 тыс. шт., то уже в 2020-м – 118,7 тыс. шт. Также за указанный период увеличился средний размер страховой выплаты – с 18,1 тыс. грн до 19,3 тыс. грн.

В то же время количество составленных договоров страхования осталось на том же уровне – рост составил лишь 3,6%.

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Отметим, что полис ОСАГО является обязательным страхованием для всех автомобилистов в Украине. Такое страхование не защищает самого водителя и его машину: оно понадобится, если ее пользователь станет виновником аварии (для выплат пострадавшей стороне).