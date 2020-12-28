МТСБУ перешло на электронный документооборот с аварийными комиссарами. Это означает, что процесс урегулирования убытков ускорится.

Отныне подписание документов между МТСБУ и аварийными комиссарами по определению обстоятельств ДТП, по которым может быть проведена регламентная выплата, и размер причиненного ущерба будет происходить исключительно в электронной форме.

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При этом обязательно использование квалифицированной подписи через бесплатный сервис электронного документооборота "Вчасно".

Таким образом, Бюро получит дополнительные возможности для сокращения сроков выплат из гарантийных фондов, что важно для пострадавших в ДТП. Также благодаря инновации будут оптимизированы бизнес-процессы МТСБУ.