Дев'ятисерійний мультиплікаційний серіал вийде на стрімінговій платформі Disney+ 8 вересня.

Новий серіал на основі мультфільмів “Тачки” Cars on the Road вийде на стрімінговій платформі Disney+ (аналог Netflix) 8 вересня. На жаль, в Україні Disney+ не працює, тож шанувальники можуть подивитись серіал за кордоном або за допомогою сервісу VPN.

В нових епізодах колишні герої “Тачок” Блискавка МакКвін та Мейтер возз’єднуються. Вони вирушають у подорож по країні, щоб зустрітися з сестрою Мейтера. Серіал відзнятий у дев’яти епізодах. Режисер Стів Перселл описав його сюжет як “пересування по країні з Блискавкою МакКвіном і Метером”, які переживають міні-пригоди, а також “несподівані повороти”.

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У трейлері також помічені два привиди, динозавр, цирк та ралі з вантажівкою-монстром.

На даний момент про серіал мало що відомо, але перший фільм “Тачки” вийшов у 2006 році та став величезним хітом, оскільки він заробив приблизно 462 мільйони доларів США у всьому світі. У 2011 році випустили “Тачки 2”, які заробили майже 559 доларів США у світовому прокаті, незважаючи на критику критиків і глядачів. “Тачки 3” вийшли на екрани через шість років і ознаменували повернення до форми, але це був найгірший фільм серії зі світовими зборами майже 384 мільйони доларів.