Девятисерийный мультипликационный сериал выйдет на стриминговой платформе Disney+ 8 сентября.

Новый сериал на основе мультфильмов “Тачки” Cars on the Road выйдет на стриминговой платформе Disney+ (аналог Netflix) 8 сентября. К сожалению, в Украине Disney + не работает, поэтому поклонники могут посмотреть сериал за рубежом или с помощью сервиса VPN.

В новых эпизодах бывшие герои “тачек” молния Макквин и Мейтер воссоединяются. Они отправляются в путешествие по стране, чтобы встретиться с сестрой мэтра. Сериал отснят в девяти эпизодах. Режиссер Стив Перселл описал его сюжет как “передвижение по стране с Молнией Маккуином и Мейтером”, которые переживают мини-приключения, а также “неожиданные повороты”.

Читайте также: Появились подробности о новой версии культовой игры GTA

В трейлере также замечены два призрака, динозавр, цирк и ралли с грузовиком-монстром.

На данный момент о сериале мало что известно, но первый фильм “Тачки” вышел в 2006 году и стал огромным хитом, поскольку он заработал примерно 462 миллиона долларов США во всем мире. В 2011 году выпустили “Тачки 2”, которые заработали почти 559 долларов США в мировом прокате, несмотря на критику критиков и зрителей. “Тачки 3” вышли на экраны спустя шесть лет и ознаменовали возвращение к форме, но это был худший фильм серии с мировыми сборами почти 384 миллиона долларов.