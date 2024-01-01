МВС готує зміни у порядку видачі посвідчення водія та реєстрації авто

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Зміни у порядку видачі "прав" та реєстрації авто
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Оприлюднено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів».
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Проект, зокрема, передбачає:
- надання можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме доставку посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі).
- врегулювання питання зняття з обліку транспортного засобу за бажанням власника, транспортний засіб якого тимчасово не бере участь у дорожньому русі на території України.
- надати можливість особам, які не досягли віку для отримання права на керування транспортними засобами, складати теоретичний іспит у ТСЦ МВС.