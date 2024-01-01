МВС готує зміни у порядку видачі посвідчення водія та реєстрації авто

Оприлюднено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів».

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Проект, зокрема, передбачає: