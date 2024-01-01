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МВС готує зміни у порядку видачі посвідчення водія та реєстрації авто

МВС підготувало проект змін які стосуються видачі посвідчення водія та реєстраційних дій з транспортними засобами.
Готуються зміни у порядку видачі "прав" та реєстрації авто - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Зміни у порядку видачі "прав" та реєстрації авто

Євген Гудущан
logo4 жовтня, 19:38
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Оприлюднено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань видачі посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів».

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Проект, зокрема, передбачає:

  • надання можливості вибору оператора поштового зв’язку, який здійснюватиме доставку посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу і номерних знаків (у разі їх видачі).
  • врегулювання питання зняття з обліку транспортного засобу за бажанням власника, транспортний засіб якого тимчасово не бере участь у дорожньому русі на території України.
  • надати можливість особам, які не досягли віку для отримання права на керування транспортними засобами, складати теоретичний іспит у ТСЦ МВС.
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