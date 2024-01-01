МВД готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации авто

Обнародован проект постановления КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".

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Проект, в частности, предусматривает: