МВД готовит изменения в порядке выдачи водительского удостоверения и регистрации авто

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Изменения в порядке выдачи "прав" и регистрации авто
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Обнародован проект постановления КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам выдачи водительского удостоверения и регистрации транспортных средств".
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Проект, в частности, предусматривает:
- предоставление возможности выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять доставку удостоверений водителя, свидетельств о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи).
- урегулирование вопроса снятия с учета транспортного средства по желанию владельца, транспортное средство которого временно не участвует в дорожном движении на территории Украины.
- предоставить возможность лицам, которые не достигли возраста для получения права на управление транспортными средствами, сдавать теоретический экзамен в ТСЦ МВД.