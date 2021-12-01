Міністерство внутрішніх справ розпочало боротьбу з нелегальними АЗС. Мета операції – збільшити надходження від податків у бюджет.

Операція "Акциз", яку розпочато з 1 листопада і мета якої – припинити нелегальну торгівлю зокрема й паливом, діятиме на постійній основі, допоки ринки нелегальних підакцизних товарів не буде зменшено до нуля. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Читайте також: Держекоінспекція оштрафувала українські АЗС на 14,5 млн грн

Він повідомив, що до нього звернулися представники асоціацій легальних виробників лікеро-горілчаних і тютюнових виробів, а також власники мереж АЗС із заявою про те, що тоді як вони виконують свої обов'язки й сплачують мільярди гривень акцизних податків, поряд існує величезний сектор тіньової економіки.

Посилаючись на висновки експертів, Монастирський зазначив, що щороку бюджет України недоотримує 45–50 млрд грн надходжень через несплату акцизних податків. "Це більше, ніж ми отримуємо у МВФ як кредити. Це рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб побудувати 100% надійний державний кордон, якого немає", – зазначив він.

За його словами, надані галузевими асоціаціями цифри нелегального обігу підакцизної продукції вражають. Так, лише місць із продажу пального й скрапленого газу орієнтовно налічується 590.

Він заявив, що для того, щоб припинити нелегальну торгівлю без сплати податків на ринках підакцизних товарів, зокрема палива, з 1 листопада за наказом міністра внутрішніх справ було розпочато операцію "Акциз", яка за місяць дала перші результати.

"За перший місяць співробітники поліції склали протоколів щодо порушення правил торгівлі підакцизними товарами більше, ніж за останні півтора року, – наголосив керівник МВС. – Щодо нелегального паливного ринку, то лише за 10 днів по всій Україні було розпочато 87 адміністративних і 13 кримінальних проваджень, у рамках яких із незаконного обігу вилучено майже 8 тис. тонн пального, що оцінюється майже у 100 млн грн, а також 141 одиницю спеціалізованого обладнання".

"Наведення порядку зі сплатою податків та акцизів – це справа всіх правоохоронних органів і суду. І ми це робимо у тісній координації з Державною податковою службою й Бюро економічної безпеки", – сказав міністр, додавши, що спецоперація завершиться не скоро.

"Це лише початок. Вона (спецоперація "Акциз" – прим. ред) діятиме на постійній основі, допоки ринки нелегальних підакцизних товарів не буде зменшено до нуля. За результати відповідають усі керівники на місцях своїми посадами", – написав міністр.