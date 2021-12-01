Министерство внутренних дел начало борьбу с нелегальными АЗС. Цель операции – увеличить поступления от налогов в бюджет.

Операция "Акциз", которая начатась с 1 ноября и цель которой – прекратить нелегальную торговлю, в том числе и топливом, будет действовать на постоянной основе, пока рынки нелегальных подакцизных товаров не будут уменьшены до нуля. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Он сообщил, что к нему обратились представители ассоциаций легальных производителей ликеро-водочных и табачных изделий, а также владельцы сетей АЗС с заявлением о том, что тогда как они выполняют свои обязанности и платят миллиарды гривен акцизных налогов, рядом существует огромный сектор теневой экономики.

Ссылаясь на выводы экспертов, Монастырский отметил, что ежегодно бюджет Украины недополучает 45–50 млрд грн поступлений за неуплаты акцизных налогов. "Это больше, чем мы получаем в МВФ как кредиты. Это ровно столько, сколько нужно для того, чтобы построить 100% надежную государственную границу, которой нет", – отметил он.

По его словам, предоставленные отраслевыми ассоциациями цифры нелегального оборота подакцизной продукции впечатляют. Так, только мест по продаже горючего и сжиженного газа ориентировочно насчитывается 590.

Он заявил, что для того, чтобы прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках подакцизных товаров, в частности топлива, с 1 ноября по приказу министра внутренних дел была начата операция "Акциз", которая за месяц дала первые результаты.

"За первый месяц сотрудники полиции составили протоколы о нарушении правил торговли подакцизными товарами больше, чем за последние полтора года, – подчеркнул руководитель МВД. – Относительно нелегального топливного рынка, то только за 10 дней по всей Украине было начато 87 административных и 13 уголовных производств, в рамках которых из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. тонн горючего, которое оценивается почти в 100 млн грн, а также 141 единицу специализированного оборудования".

"Наведения порядка с уплатой налогов и акцизов – это дело всех правоохранительных органов и суда. И мы это делаем в тесной координации с Государственной налоговой службой и Бюро экономической безопасности", – сказал министр, добавив, что спецоперация завершится не скоро.

"Это только начало. Она (спецоперация "Акциз" – прим. ред.) будет действовать на постоянной основе, пока рынки нелегальных подакцизных товаров не будут уменьшены до нуля. За результаты отвечают все руководители на местах своими должностями", – написал министр.