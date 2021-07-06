Набір відкритих даних про транспортні засоби та їх власників доповнений інформацією про VIN-коди.

Як повідомляє прес-служба Міністерства цифровий трансформації, відомості про транспортні засоби та їх власників - найпопулярніший набір даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, з серпня 2018 року його переглянули понад 440 тисяч разів, а завантажили - понад 200 тисяч.

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"Раніше набір публікувався без VIN-кодів - унікального номера автомобіля, що складається з 17 цифр. Проте з 1 липня Міністерство внутрішніх справ опублікувало набір даних разом з відомостями про VIN-кодах. Зараз доступна інформація про транспортні засоби, зареєстровані з 1 січня 2021 року - понад 820 тис. ", - сказано в повідомленні.

У комбінації VIN-коду зашифрована інформація про виробника, характеристиках автомобіля і рік його випуску. Вони використовуються у всьому світі за єдиним стандартом. Скористатись сервісом можна за посиланням.

Дані VIN-коду дозволяють:

ідентифікувати кожну машину в світі і отримати базову інформацію про неї;

перевірити справжність технічного паспорта, щоб шахраї не використовували підроблені номери і документи;

дізнатися точну дату розмитнення авто;

зрозуміти точну кількість попередніх власників.

Як відзначають в Мінціфри, незабаром популярні сервіси перевірки авто інтегрують інформацію в свої ресурси і процес перевірки VIN-коду буде займати лічені секунди.