Набор открытых данных о транспортных средствах и их владельцах дополнен информацией о VIN-кодах.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, сведения о транспортных средствах и их владельцах – самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных, с августа 2018 года его посмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили – более 200 тысяч.

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"Ранее набор публиковался без VIN-кодов – уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр. Однако с 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-кодах. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года – более 820 тыс.", – сказано в сообщении.

В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

Данные VIN-кода позволяют:

идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;

проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

узнать точную дату растаможки авто;

понять точное количество предыдущих владельцев.

Как отмечают в Минцифре, вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы и процесс проверки VIN-кода будет занимать считанные секунды.