Міністерство внутрішніх справ України попередило про можливе припинення видачі водійських посвідчень. Також можуть бути перебої з наданням послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС. Як пояснили у відомстві, проблеми з наданням послуг пов'язані з перебоями у постачанні бланкової продукції до місцевих сервісних центрів.

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"За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - зазначили в сервісному центрі. Про поновлення надання послуг у міністерстві обіцяють повідомляти на вебсайтах регіональних сервісних центрів МВС.