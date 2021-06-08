Министерство внутренних дел Украины предупредило о возможном прекращении выдачи водительских удостоверений. Также могут быть перебои с предоставлением услуг по регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД. Как пояснили в ведомстве, проблемы с предоставлением услуг связаны с перебоями в поставках бланковой продукции в местные сервисные центры.

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"По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" возобновление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", – отметили в сервисном центре. О возобновлении предоставления услуг в министерстве обещают сообщать на вебсайтах региональных сервисных центров МВД.