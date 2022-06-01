З 1 червня кожен водій може самостійно перевірити, чи є у нього постанови про порушення ПДР з камер. МВС вже відновило відповідні сервіси.

З 16 травня знову запрацювали камери контролю швидкості, але отримувати постанови власники транспортних засобів змогли лише з 1 червня. До цього відповідні сервіси МВС були відключені.

Читайте також: Українці не можуть перевірити та сплатити штрафи з камер

Де можна дізнатися про штраф:

На офіційному сайті МВС України - https://bdr.mvs.gov.ua/

У офіційному мобільному додатку МВС – “Штрафи ПДР”

У телеграм-боті “Штрафи ПДР” @ShtrafyPDRbot

Ці сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

Важливо! Для коректної роботи ресурсів необхідно:

Установити (оновити) застосунок “Штрафи ПДР” та додати своє авто;

У телеграм-боті – заново додати транспортний засіб.

Зазначимо, що Електронний кабінет водія також відновив роботу, але перевірити наявність штрафів у ньому наразі неможливо.