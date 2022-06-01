С 1 июня каждый водитель может самостоятельно проверить есть ли у него постановления о нарушении ПДД с камер. МВД уже восстановило соответствующие сервисы.
С 16 мая снова заработали камеры контроля скорости, но получать постановления владельцы транспортных средств смогли лишь с 1 июня. До этого соответствующие сервисы МВД были отключены.
Читайте также: Украинцы не могут проверить и оплатить штрафы с камер
Где можно узнать о штрафе:
- На официальном сайте МВД Украины – https://bdr.mvs.gov.ua/
- В официальном мобильном приложении МВД – ”штрафы ПДД" Скачать можно по ссылкам: Android и IOS
- У телеграм-боте “Штрафы ПДД” @ShtrafyPDRbot
Эти сервисы позволяют не только оплатить штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса.
Важно! Для корректной работы ресурсов необходимо:
- Установить (обновить) приложение “Штрафы ПДД” и добавить свое авто;
- В телеграм-боте – заново добавить транспортное средство.
Отметим, что Электронный кабинет водителя также возобновил работу, но проверить наличие штрафов в нем пока невозможно.