С 1 июня каждый водитель может самостоятельно проверить есть ли у него постановления о нарушении ПДД с камер. МВД уже восстановило соответствующие сервисы.

С 16 мая снова заработали камеры контроля скорости, но получать постановления владельцы транспортных средств смогли лишь с 1 июня. До этого соответствующие сервисы МВД были отключены.

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Где можно узнать о штрафе:

На официальном сайте МВД Украины – https://bdr.mvs.gov.ua/

В официальном мобильном приложении МВД – ”штрафы ПДД" Скачать можно по ссылкам: Android и IOS

У телеграм-боте “Штрафы ПДД” @ShtrafyPDRbot

Эти сервисы позволяют не только оплатить штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса.

Важно! Для корректной работы ресурсов необходимо:

Установить (обновить) приложение “Штрафы ПДД” и добавить свое авто;

В телеграм-боте – заново добавить транспортное средство.

Отметим, что Электронный кабинет водителя также возобновил работу, но проверить наличие штрафов в нем пока невозможно.