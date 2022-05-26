Камеры контроля скорости уже работают, однако украинские водители не могут проверить, есть ли в отношении них непогашенные штрафы. Не говоря уже о возможности оплаты.

По состоянию на сегодня водитель не может самостоятельно узнать, есть ли в отношении него неуплаченные штрафы за нарушение ПДД. При этом работа камер автофиксации была восстановлена более недели назад – 16 мая 2022 года.

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Журналисты издания Авто24 проверили все доступные сервисы, которые до войны могли предоставить информацию о наличии штрафов. Ни один из них пока не работает, или работает некорректно.

Кабинет водителя

Кабинет водителя на сайте mvs.gov.ua не работает. "Проводятся регламентные технические работы. Работа будет скоро возобновлена. Приносим извинения за возможные временные неудобства", – сказано на странице.

При этом доступ в кабинет водителя вообще исчез с сайта Главного сервисного центра МВД. С официального сайта Кабмина попасть в личный кабинет водителя также не удается, хотя соответствующая ссылка существует.

Дия

В приложении "действие" исчез сервис оплаты штрафов. В разделе "Услуги" пока вообще отсутствует соответствующий пункт.

Telegram бот штрафы ПДД

Ранее бот (@ShtrafyPDRbot) автоматически сообщал, когда штраф появлялся в системе. Проверить актуальные штрафы можно было и нажав кнопку "Мои постановления". Бот отвечал номерами постановлений и давал ссылки на сайт mvs.gov.ua, где можно было посмотреть фрагмент видео с нарушением. Если актуальных постановлений не было – появлялось соответствующее уведомление. Сейчас бот просто не отвечает.

Приложение "Кабинет водителя"

Отдельное приложение "Кабинет водителя" также не работает. "Кабинет водителя на секретном задании в Чернобаевке", – сказано на единственном изображении, которое выдает приложение. Разработчики уверяют, что данные украинцев в безопасности, но доступа к базе данных почему-то нет…

Приложение "Штрафы UA"

В этом приложении нет авторизации через банк. Для того, чтобы получить информацию о штрафах, нужно указать номер транспортного средства и серию/номер свидетельства о регистрации. В ответ приложение выдает информацию что все хорошо и штрафов нет (хотя для проверки было введено данные транспортного средства по которому есть непогашенный штраф). Информацию о старых (погашенных) штрафах приложение также не сообщило.

Приложение "Штрафы ПДД"

Попытка проверить наличие штрафов, указав номер транспортного средства и серию/номер удостоверения водителя, приводят к появлению на экране сообщения "connection closed". То есть приложение также не работает.

Выводы

Сейчас украинские водители не могут узнать, есть ли у них непогашенные штрафы. Ни один сервис не работает должным образом. Вопрос о наличии неуплаченных штрафов остается без ответа. Работа “Укрпочты”, которая должна доставлять бумажные “письма счастья”, и в мирное время вызвала немало вопросов.

Напомним, что в течение десяти дней с момента нарушения штраф с камеры можно оплатить со скидкой 50%. В случае неуплаты в течение 15 дней сумма штрафа удваивается, а дело передается в Государственную исполнительную службу.

Исполнительная служба блокирует счета должника и накладывает арест на движимое и недвижимое имущество. Чтобы снять арест, нужно уплаты не только штрафа, но и исполнительный сбор". Только после этого возможно разблокирование счетов и снятие ареста с имущества. В мирное время, когда государственные структуры работали в привычном режиме, этот "квест" занимал несколько недель.