16 мая 2022 года Национальная полиция включила камеры автоматической фиксации контроля скорости. Однако не все – только в некоторых областях. Авто24 публикует адреса всех действующих камер.

В настоящее время работают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях. Как и раньше, о наличии камер автофиксации предупреждают знаки 5.70 “Фото-видеофиксирование нарушений ПДД”.

Однако водители не всегда могут определить, с какой скоростью следует ехать на данном отрезке пути. Ведь на многих путях знаки начала и окончания населенных пунктов демонтированы или закрашены. Поэтому для того, чтобы случайно не получить штраф за превышение скорости, нужно знать размещение камер. Также стоит воспользоваться мобильными приложениями-навигаторами, в которых обозначены эти камеры.

Также интересно куда обращаться для отмены штрафа с камеры автофиксации

Расположение камер автофиксации:

г. Киев (27 приборов контроля)

📍ул. Елены Телиги, 37 (напротив), в сторону метро Дорогожичи

📍Набережное шоссе 4, в сторону моста Метро

📍Днепровская набережная/ул. Причальная, в сторону моста Патона

📍ул. Братиславская, 18 в сторону просп. Броварской

📍Чоколовский бульвар, 24, в сторону пл. Севастопольская

📍мост Северный на Левый берег, направление прибора на левый берег

📍Броварской пр./ул. Строителей, направление прибора метро Лесная

📍мост Северный на Правый берег, направление направления прибора на правый берег

📍мост Южный на Левый берег, направление прибора на левый берег

📍мост Южный на Правый берег, направление прибора на правый берег

📍просп. Героев Сталинграда, 25, в сторону ул. Маршала Тимошенко

📍просп. Маяковского, 56, в сторону ул. Марины Цветаевой

📍просп. Маяковского, 65, в сторону ул. Сержа Лифаря

📍бр. Дружбы народов, 36, в сторону метро Дружбы Народов

📍бр. Дружбы народов, 27, в сторону Набережного шоссе

📍Столичное шоссе 58, направление прибора в г. Киев

📍Столичное шоссе 58, направление прибора в г. Обухов

📍Харьковская площадь (левый проезд), направление прибора г. Борисполь

📍Харьковская площадь (правый проезд), направление прибора г. Борисполь

📍ул. Братиславская, 9Г, направление прибора ул. Крайняя

📍ул. Т. Драйзера, 32, направление прибора просп. Владимира Маяковского

📍ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая

📍просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого

📍ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора ул. Приорская

📍ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская

📍просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская

📍ул. Т. Драйзера, 4, направление прибора ул. Николая Закревского

г. Белая Церковь (2 прибора контроля)

📍ул. Леваневского, 48, направление прибора ул. Некрасова

📍просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора ул. Короленко

г. Винница (4 прибора контроля)

📍ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова

📍ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты

📍ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского

📍ул. Пирогова, 61 направление прибора ул. Константина Василенко

г. Луцк (4 прибора контроля)

📍ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова

📍ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха

📍ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого

📍ул. Конякина, 18А направление прибора ул. Киверцевская

г. Кривой Рог (2 прибора контроля)

📍ул. Волгоградская, 11 направление прибора ул. Марийская

📍ул. Волгоградская, 13 направление прибора ул. Медовая

г. Житомир (2 прибора контроля)

📍Чудновский мост, направление прибора ул. Качиньского

📍ул. Победы, 86 направление прибора ул. Николая Сциборского

г. Хуст (3 прибора контроля)

📍ул. Волошина, 81 направление прибора центр города

📍ул. Ивана Франко, 165 направление прибора центр города

📍ул. Львовская, 157 направление прибора ул. 9-го мая

г. Мукачево (1 прибор контроля)

📍ул. Ивана Франко, 74 направление прибора ул. Мира

г. Ивано-Франковск (2 прибора контроля)

📍ул. 144 направление прибора въезд в город

📍ул. Крыховецкая, 216 направление прибора ул. Вишневая

г. Кропивницкий (5 приборов контроля)

📍ул. Габдрахманова, 50 направление прибора ул. Ивана Олинского

📍ул. Габдрахманова, 35А направление направления прибора ул. Шатила

📍ул. Яновского, 65 направление прибора ул. Ушакова

📍ул. Холодноярская, 196 направление прибора ул. Короленко

📍ул. Полтавская, 40 направление прибора пл. Дружбы Народов

г. Львов (5 приборов контроля)

📍просп. Святого Ивана Павла ІІ, 8 направление прибора ул. Стрыйская

📍просп. Святого Ивана Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины

📍ул. Стрыйская, 292 направление прибора ул. Иоанна Павла II

📍ул. Княгини Ольги, 100К направление направления прибора ул. Владимира Великого

📍ул. Сиховская, 16А направление прибора ул. Зеленая

г. Одесса (9 приборов контроля)

📍просп. Добровольского, 123А направление прибора ул. Генерал Бочаров

📍просп. Шевченко, 4А направление прибора ул. Семинарская

📍Николаевская дорога, 287 направление прибора дорога Южная

📍просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана

📍Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная

📍ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного

📍Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия

📍Южная дорога, 2 направление прибора дорога Николаевская

📍ул. Семена Палия, 25A направление направления прибора Южной дороги

г. Кременчуг (3 прибора контроля)

📍274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский

📍просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойка

📍просп. Свободы, 69А направление прибора ул. Родимцева

г. Полтава (3 прибора контроля)

📍ул. Свитанковая, 14 направление прибора ул. Юрия Тимошенко

📍ул. Великотырновская, 19 направление прибора ул. Ивана Мазепы

📍ул. Европейская, 155 направление прибора ул. Автобазовская

г. Сумы (3 прибора контроля)

📍ул. Вячеслава Чорновола (возле ул. Засумская, 39) направление направления прибора ул. Люблинская

📍ул. Героев Крут, 1/3 направление направления прибора ул. Ивана Сирко

📍ул. Кондратьева 129 направление прибора ул. Прокофьева

г. Тернополь (5 приборов контроля)

📍просп. Злуки, 47Б направление прибора Збаражское шоссе

📍просп. Злуки, 45Б направление прибора ул. Богдана Лепкого

📍ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул. Карпенко

📍ул. Протасевича, 8 направление прибора просп. Степана Бандеры

📍просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца

г. Хмельницкий (1 прибор контроля)

📍ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого

г. Черкассы (4 прибора контроля)

📍просп. Химиков, 30 направление прибора ул. Вячеслава Галвы

📍ул. Благовестная 36/47 направление прибора ул. Грушевского

📍ул. Надпольная, 208 направление прибора ул. Ивана Франко

📍просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола

г. Черновцы (3 прибора контроля)

📍ул. Винниченко, 116 направление прибора ул. Степная

📍Старожучковский путь направление прибора ул. Староконстантиновская

📍Старожучковский путь направление прибора ул. Белорусская

г. Чернигов (3 прибора контроля)

📍ул. Рокоссовского, 12 к2 направление прибора ул. Защитников Украины

📍просп. Мира, 296 направление прибора ул. Владимира Дрозда

📍просп. Мира, 241А направление прибора ул. Летная

Киевская область (6 приборов контроля)

📍на 26 км+088 автодороги H-01 направление г. Обухов

📍на 44 км+100 автодороги M-07 направление г. Киев

📍на 3 км+441 автодороги P-01 направление г. Киев

📍на 3 км+461 автодороги P-01 направление г. Обухов

📍на 28 км+870 автодороги М-05 направление г. Одесса

📍на 19 км+400 автодороги М-05 направление г. Одесса

Винницкая область (4 прибора контроля)

📍на 376 км+261 автодороги M-30 направление г. Хмельницкий

📍на 404 км+377 автодороги M-30 направление г. Винница

📍на 294 км+619 автодороги M-21 направление г. Винница

📍на 371 км+527 автодороги M-30 направление г. Хмельницкий

Волынская область (3 прибора контроля)

📍на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский

📍на 95 км+200 автодороги H-22 направление г. Луцк

📍на 444 км+971 автодороги M-07 направление г. Любомль

Житомирская область (6 приборов контроля)

📍на 94 км+461 автодороги M-06 направление г. Киев

📍на 94 км+686 автодороги M-06 направление г. Житомир

📍на 97 км+297 автодороги M-06 направление г. Киев

📍на 97 км+627 автодорогиM-06 направление г. Житомир

📍на 158 км+305 автодороги M-06 направление г. Ровно

📍на 174 км+632 автодороги M-06 направление г. Житомир

Закарпатская область (8 приборов контроля)

📍на 780 км +785 автодороги M-06 направление г. Мукачево

📍на 772 км+750 автодороги M-06 направление г. Ужгород

📍на 95 км+424 автодороги H-09 направление пгт. Буштыно

📍на 98 км+824 автодороги H-09 направление с. Бедевля

📍на 33 км+714 автодороги M-23 направление ул. Гички

📍на 39 км+706 автодороги M-23 направление ул. Молодежная

📍на 0 км+694 автодороги Т-07-19 направление ул. Центральная

📍на 0 км+907 автодороги M-23 направление ул. Микеша

Ивано-Франковская область (1 прибор контроля)

📍на 244 км+199 автодороги H-09 направление пгт. Делятин

Львовская область (2 прибора контроля)

📍на 10 км+100 автодороги М-10 направление г. Ивано-Франковское

📍на 685 км+309 автодороги M-06 направление с.Долиновка

Одесская область (1 прибор контроля)

📍на 3 км+015 автодороги T-16-28 направление г. Одесса

Полтавская область (3 прибора контроля)

📍на 155 км+696 автодороги M-03 направление г. Киев

📍на 319 км+374 автодороги M-03 направление г. Полтава

📍на 324 км+515 автодороги M-03 направление г. Полтава

Ровненская область (3 прибора контроля)

📍на 340 км+202 автодороги М-06 направление с. Панталия

📍на 394 км+318 автодороги M-06 направление г. Львов

📍на 328 км+826 автодороги M-06 направление г. Киев