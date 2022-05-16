16 мая 2022 года Национальная полиция включила камеры автоматической фиксации контроля скорости. Однако не все – только в некоторых областях. Авто24 публикует адреса всех действующих камер.
В настоящее время работают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях. Как и раньше, о наличии камер автофиксации предупреждают знаки 5.70 “Фото-видеофиксирование нарушений ПДД”.
Однако водители не всегда могут определить, с какой скоростью следует ехать на данном отрезке пути. Ведь на многих путях знаки начала и окончания населенных пунктов демонтированы или закрашены. Поэтому для того, чтобы случайно не получить штраф за превышение скорости, нужно знать размещение камер. Также стоит воспользоваться мобильными приложениями-навигаторами, в которых обозначены эти камеры.
Также интересно куда обращаться для отмены штрафа с камеры автофиксации
Расположение камер автофиксации:
г. Киев (27 приборов контроля)
📍ул. Елены Телиги, 37 (напротив), в сторону метро Дорогожичи
📍Набережное шоссе 4, в сторону моста Метро
📍Днепровская набережная/ул. Причальная, в сторону моста Патона
📍ул. Братиславская, 18 в сторону просп. Броварской
📍Чоколовский бульвар, 24, в сторону пл. Севастопольская
📍мост Северный на Левый берег, направление прибора на левый берег
📍Броварской пр./ул. Строителей, направление прибора метро Лесная
📍мост Северный на Правый берег, направление направления прибора на правый берег
📍мост Южный на Левый берег, направление прибора на левый берег
📍мост Южный на Правый берег, направление прибора на правый берег
📍просп. Героев Сталинграда, 25, в сторону ул. Маршала Тимошенко
📍просп. Маяковского, 56, в сторону ул. Марины Цветаевой
📍просп. Маяковского, 65, в сторону ул. Сержа Лифаря
📍бр. Дружбы народов, 36, в сторону метро Дружбы Народов
📍бр. Дружбы народов, 27, в сторону Набережного шоссе
📍Столичное шоссе 58, направление прибора в г. Киев
📍Столичное шоссе 58, направление прибора в г. Обухов
📍Харьковская площадь (левый проезд), направление прибора г. Борисполь
📍Харьковская площадь (правый проезд), направление прибора г. Борисполь
📍ул. Братиславская, 9Г, направление прибора ул. Крайняя
📍ул. Т. Драйзера, 32, направление прибора просп. Владимира Маяковского
📍ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая
📍просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого
📍ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора ул. Приорская
📍ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская
📍просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская
📍ул. Т. Драйзера, 4, направление прибора ул. Николая Закревского
г. Белая Церковь (2 прибора контроля)
📍ул. Леваневского, 48, направление прибора ул. Некрасова
📍просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96), направление прибора ул. Короленко
г. Винница (4 прибора контроля)
📍ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова
📍ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты
📍ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского
📍ул. Пирогова, 61 направление прибора ул. Константина Василенко
г. Луцк (4 прибора контроля)
📍ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова
📍ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха
📍ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого
📍ул. Конякина, 18А направление прибора ул. Киверцевская
г. Кривой Рог (2 прибора контроля)
📍ул. Волгоградская, 11 направление прибора ул. Марийская
📍ул. Волгоградская, 13 направление прибора ул. Медовая
г. Житомир (2 прибора контроля)
📍Чудновский мост, направление прибора ул. Качиньского
📍ул. Победы, 86 направление прибора ул. Николая Сциборского
г. Хуст (3 прибора контроля)
📍ул. Волошина, 81 направление прибора центр города
📍ул. Ивана Франко, 165 направление прибора центр города
📍ул. Львовская, 157 направление прибора ул. 9-го мая
г. Мукачево (1 прибор контроля)
📍ул. Ивана Франко, 74 направление прибора ул. Мира
г. Ивано-Франковск (2 прибора контроля)
📍ул. 144 направление прибора въезд в город
📍ул. Крыховецкая, 216 направление прибора ул. Вишневая
г. Кропивницкий (5 приборов контроля)
📍ул. Габдрахманова, 50 направление прибора ул. Ивана Олинского
📍ул. Габдрахманова, 35А направление направления прибора ул. Шатила
📍ул. Яновского, 65 направление прибора ул. Ушакова
📍ул. Холодноярская, 196 направление прибора ул. Короленко
📍ул. Полтавская, 40 направление прибора пл. Дружбы Народов
г. Львов (5 приборов контроля)
📍просп. Святого Ивана Павла ІІ, 8 направление прибора ул. Стрыйская
📍просп. Святого Ивана Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
📍ул. Стрыйская, 292 направление прибора ул. Иоанна Павла II
📍ул. Княгини Ольги, 100К направление направления прибора ул. Владимира Великого
📍ул. Сиховская, 16А направление прибора ул. Зеленая
г. Одесса (9 приборов контроля)
📍просп. Добровольского, 123А направление прибора ул. Генерал Бочаров
📍просп. Шевченко, 4А направление прибора ул. Семинарская
📍Николаевская дорога, 287 направление прибора дорога Южная
📍просп. Небесной Сотни, 4 направление прибора ул. Левитана
📍Николаевская дорога, 205 направление прибора ул. Лиманная
📍ул. Семена Палия, 80 направление прибора ул. Академика Заболотного
📍Южная дорога, 39 направление прибора ул. Семена Палия
📍Южная дорога, 2 направление прибора дорога Николаевская
📍ул. Семена Палия, 25A направление направления прибора Южной дороги
г. Кременчуг (3 прибора контроля)
📍274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский
📍просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойка
📍просп. Свободы, 69А направление прибора ул. Родимцева
г. Полтава (3 прибора контроля)
📍ул. Свитанковая, 14 направление прибора ул. Юрия Тимошенко
📍ул. Великотырновская, 19 направление прибора ул. Ивана Мазепы
📍ул. Европейская, 155 направление прибора ул. Автобазовская
г. Сумы (3 прибора контроля)
📍ул. Вячеслава Чорновола (возле ул. Засумская, 39) направление направления прибора ул. Люблинская
📍ул. Героев Крут, 1/3 направление направления прибора ул. Ивана Сирко
📍ул. Кондратьева 129 направление прибора ул. Прокофьева
г. Тернополь (5 приборов контроля)
📍просп. Злуки, 47Б направление прибора Збаражское шоссе
📍просп. Злуки, 45Б направление прибора ул. Богдана Лепкого
📍ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул. Карпенко
📍ул. Протасевича, 8 направление прибора просп. Степана Бандеры
📍просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца
г. Хмельницкий (1 прибор контроля)
📍ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул. Житецкого
г. Черкассы (4 прибора контроля)
📍просп. Химиков, 30 направление прибора ул. Вячеслава Галвы
📍ул. Благовестная 36/47 направление прибора ул. Грушевского
📍ул. Надпольная, 208 направление прибора ул. Ивана Франко
📍просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола
г. Черновцы (3 прибора контроля)
📍ул. Винниченко, 116 направление прибора ул. Степная
📍Старожучковский путь направление прибора ул. Староконстантиновская
📍Старожучковский путь направление прибора ул. Белорусская
г. Чернигов (3 прибора контроля)
📍ул. Рокоссовского, 12 к2 направление прибора ул. Защитников Украины
📍просп. Мира, 296 направление прибора ул. Владимира Дрозда
📍просп. Мира, 241А направление прибора ул. Летная
Киевская область (6 приборов контроля)
📍на 26 км+088 автодороги H-01 направление г. Обухов
📍на 44 км+100 автодороги M-07 направление г. Киев
📍на 3 км+441 автодороги P-01 направление г. Киев
📍на 3 км+461 автодороги P-01 направление г. Обухов
📍на 28 км+870 автодороги М-05 направление г. Одесса
📍на 19 км+400 автодороги М-05 направление г. Одесса
Винницкая область (4 прибора контроля)
📍на 376 км+261 автодороги M-30 направление г. Хмельницкий
📍на 404 км+377 автодороги M-30 направление г. Винница
📍на 294 км+619 автодороги M-21 направление г. Винница
📍на 371 км+527 автодороги M-30 направление г. Хмельницкий
Волынская область (3 прибора контроля)
📍на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский
📍на 95 км+200 автодороги H-22 направление г. Луцк
📍на 444 км+971 автодороги M-07 направление г. Любомль
Житомирская область (6 приборов контроля)
📍на 94 км+461 автодороги M-06 направление г. Киев
📍на 94 км+686 автодороги M-06 направление г. Житомир
📍на 97 км+297 автодороги M-06 направление г. Киев
📍на 97 км+627 автодорогиM-06 направление г. Житомир
📍на 158 км+305 автодороги M-06 направление г. Ровно
📍на 174 км+632 автодороги M-06 направление г. Житомир
Закарпатская область (8 приборов контроля)
📍на 780 км +785 автодороги M-06 направление г. Мукачево
📍на 772 км+750 автодороги M-06 направление г. Ужгород
📍на 95 км+424 автодороги H-09 направление пгт. Буштыно
📍на 98 км+824 автодороги H-09 направление с. Бедевля
📍на 33 км+714 автодороги M-23 направление ул. Гички
📍на 39 км+706 автодороги M-23 направление ул. Молодежная
📍на 0 км+694 автодороги Т-07-19 направление ул. Центральная
📍на 0 км+907 автодороги M-23 направление ул. Микеша
Ивано-Франковская область (1 прибор контроля)
📍на 244 км+199 автодороги H-09 направление пгт. Делятин
Львовская область (2 прибора контроля)
📍на 10 км+100 автодороги М-10 направление г. Ивано-Франковское
📍на 685 км+309 автодороги M-06 направление с.Долиновка
Одесская область (1 прибор контроля)
📍на 3 км+015 автодороги T-16-28 направление г. Одесса
Полтавская область (3 прибора контроля)
📍на 155 км+696 автодороги M-03 направление г. Киев
📍на 319 км+374 автодороги M-03 направление г. Полтава
📍на 324 км+515 автодороги M-03 направление г. Полтава
Ровненская область (3 прибора контроля)
📍на 340 км+202 автодороги М-06 направление с. Панталия
📍на 394 км+318 автодороги M-06 направление г. Львов
📍на 328 км+826 автодороги M-06 направление г. Киев