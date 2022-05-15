Несмотря на войну МВД возобновляет работу камер автофиксации. Заработают 128 камер, которые расположены в 20 городах и 10 областях.

С 16 мая приборы автофиксации правонарушений заработают на дорогах городов: Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Херсон, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк и Львов.

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Также систему будут включать на трассах Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Ровненской областей.

Напомним, что за прошлый год в виде штрафов с камер украинцы уплатили 2,5 млрд грн. При этом за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. Это на 14% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. То есть положительного влияния на количество аварий работа камер не создает.