Попри війну МВС відновлює роботу камер автофіксації. Запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

З 16 травня прилади автофіксації правопорушень запрацюють на дорогах міст: Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк та Львів.

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Також систему включатимуть на трасах Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.

Нагадаємо, що за минулий рік у вигляді штрафів з камер українці сплатили 2,5 млрд грн. При цьому за 10 місяців 2021 року в Україні сталося 154 480 ДТП. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Тобто позитивного впливу на кількість аварій робота камер не створює.