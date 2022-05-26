Камери контролю швидкості вже працюють, однак українські водії не можуть перевірити, чи є відносно них непогашені штрафи. Не кажучи вже про можливість сплати.

Станом на сьогодні водій не може самостійно дізнатись, чи є відносно нього несплачені штрафи за порушення ПДР. При цьому робота камер автофіксації була відновлена більше тижня тому – 16 травня 2022 року.

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Журналісти видання Авто24 перевірили усі доступні сервіси, які до війни могли надати інформацію про наявність штрафів. Жоден з них наразі не працює, або працює некоректно.

Кабінет водія

Кабінет водія на сайті mvs.gov.ua не працює. "Проводяться регламентні технічні роботи. Роботу буде скоро відновлено. Приносимо вибачення за можливі тимчасові незручності", – сказано на сторінці.

При цьому доступ до кабінету водія взагалі зник з сайту Головного сервісного центру МВС. З офіційного сайту Кабміну потрапити в особистий кабінет водія також не вдається, хоча відповідне посилання існує.

Дія

У додатку "Дія" зник сервіс оплати штрафів. У розділі "послуги" наразі взагалі відсутній відповідний пункт.

Telegram бот Штрафи ПДР

Раніше бот (@ShtrafyPDRbot) автоматично повідомляв, коли штраф з’являвся у системі. Перевірити актуальні штрафи можна було і натиснувши кнопку "Мої постанови". Бот відповідав номерами постанов і давав посилання на сайт mvs.gov.ua, де можна було переглянути фрагмент відео з порушенням. Якщо актуальних постанов не було – звалялось відповідне повідомлення. Зараз бот просто не відповідає.

Додаток "Кабінет водія"

Окремий додаток "Кабінет водія" також не працює. "Кабінет водія на секретному завданні у Чорнобаївці", – сказано на єдиному зображенні, яке видає застосунок. Розробники запевняють, що дані українців у безпеці, але ж доступу до бази даних чомусь немає…

Додаток "Штрафи UA"

У цьому додатку немає авторизації через банк. Для того, аби отримати інформацію про штрафи, потрібно вказати номер транспортного засобу та серію/номер свідоцтва про реєстрацію. У відповідь додаток видає інформацію що все добре і штрафів немає (хоча для перевірки було введено данні транспортного засобу за яким є непогашений штраф). Інформацію про старі (погашені) штрафи додаток також не повідомив.

Додаток "Штрафи ПДР"

Спроба перевірити наявність штрафів, вказавши номер транспортного засобу та серію/номер посвідчення водія, призводять до появи на екрані повідомлення "connection closed". Тобто додаток також не працює.

Висновки

Зараз українські водії не можуть дізнатись, чи є у них непогашені штрафи. Жоден сервіс не працює належним чином. Питання про наявність несплачених штрафів лишається без відповіді. Робота “Украпошти”, яка повинна доставляти паперові “листи щастя”, і в мирний час викликала чимало запитань.

Нагадаємо, що протягом десяти днів з моменту порушення штраф з камери можна сплатити зі знижкою 50%. У разі несплати протягом 15 днів сума штрафу подвоюється, а справа передається у державну виконавчу службу.

Виконавча служба блокує рахунки боржника та накладає арешт на рухоме і нерухоме майно. Аби зняти арешт, потрібно сплати не тільки штраф, але й "виконавчий збір". Тільки після цього можливе розблокування рахунків та зняття арешту з майна. У мирний час, коли державні структури працювали у звичному режимі, цей "квест" займав кілька тижнів.