Мобільний додаток МВС "Штрафи ПДР" відтепер доступний і для IOS

Додаток “Штрафи ПДР” дозволяє не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. У додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

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За допомогою додатку можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки вона надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Окрім того, можна отримати знижку 50% при оплаті протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення про штраф.

Завантажити додаток можна за цим посиланням