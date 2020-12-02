Мобильное приложение МВД "Штрафы ПДД" отныне доступно и для IOS

Приложение “Штрафы ПДД” позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

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С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать пока оно поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить его онлайн. Кроме того, можно получить скидку 50% при оплате в течение 10 дней с момента получения уведомления о штрафе.

Скачать приложение можно по этой ссылке.