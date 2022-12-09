Депутати пропонують МВС реєструвати трактори, дорожньо-будівельні машини та видавати посвідчення на право їх керування.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує Раді розглянути та прийняти за основу законопроект № 8194, який передає частину повноважень Держпродспоживслужби до МВС.

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Якщо його приймуть, МВС буде створювати та вести Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію великотоннажних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, землерийних, дорожньо-будівельних машин, інших технологічних ТЗ, причепів та причіпного обладнання до них, та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, який є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Також законопроєктом пропонується віднести до компетенції МВС: