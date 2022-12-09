Депутати пропонують МВС реєструвати трактори, дорожньо-будівельні машини та видавати посвідчення на право їх керування.
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує Раді розглянути та прийняти за основу законопроект № 8194, який передає частину повноважень Держпродспоживслужби до МВС.
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Якщо його приймуть, МВС буде створювати та вести Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю і оформлення відповідних документів на реалізацію великотоннажних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, землерийних, дорожньо-будівельних машин, інших технологічних ТЗ, причепів та причіпного обладнання до них, та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, який є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Також законопроєктом пропонується віднести до компетенції МВС:
- здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), тимчасової відомчої реєстрації та обліку великотоннажних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, землерийних та дорожньо-будівельних машин інших технологічних транспортних засобів, причепів та причіпного обладнання до них,
- приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними, землерийними, дорожньо-будівельними машинами і видачу відповідних документів;
- ведення обліку торговельних організацій, підприємств-виробників та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, що реалізують, машини, іншу техніку або номерні складові частини до них, видача їм у встановленому порядку бланків актів приймання-передавання транспортних засобів, машин, а також номерних знаків для разових поїздок;
- установлення єдиних зразків номерних знаків зазначених транспортних засобів;
- визначення інструкцій з приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, самохідними шасі тощо;
- прийняття рішення щодо можливості нанесення спеціальних індивідуальних номерів або проведення дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин (вузлів чи агрегатів) машин, з оформленням відповідних висновків.