Депутаты предлагают МВД регистрировать тракторы, дорожно-строительные машины и выдавать удостоверения на право их управления.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде рассмотреть и принять за основу законопроект №8194 , который передает часть полномочий Госпродпотребслужбы в МВД.
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Если его примут, МВД будет создавать и вести Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую или розничную торговлю и оформление соответствующих документов на реализацию крупнотоннажных транспортных средств, тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных, землеройных, дорожно-строительных машин, других технологических ТС, прицепов и прицепного оборудования к ним и их составных частей, имеющих идентификационные номера, являющийся составной частью Единого государственного реестра транспортных средств.
Также законопроектом предлагается отнести к компетенции МВД:
- осуществление ведомственной регистрации (перерегистрации), временной ведомственной регистрации и учета крупнотоннажных транспортных средств, тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных, землеройных и дорожно-строительных машин других технологических транспортных средств, прицепов и прицепного оборудования к ним,
- прием экзаменов для получения права на управление тракторами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными, землеройными, дорожно-строительными машинами и выдачу соответствующих документов;
- ведение учета торговых организаций, предприятий-производителей и субъектов предпринимательской деятельности всех реализующих форм собственности, машины, другую технику или номерные составные части к ним, выдача им в установленном порядке бланков актов приема-передачи транспортных средств, машин, а также номерных знаков для разовых поездок;
- установление единых образцов номерных знаков указанных транспортных средств;
- определение инструкций по приемке экзаменов для получения права на управление тракторами, самоходными шасси и т.п.;
- принятие решения о возможности нанесения специальных индивидуальных номеров или дублирования первичных идентификационных номеров составных частей (узлов или агрегатов) машин, с оформлением соответствующих выводов.