Депутаты предлагают МВД регистрировать тракторы, дорожно-строительные машины и выдавать удостоверения на право их управления.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде рассмотреть и принять за основу законопроект №8194 , который передает часть полномочий Госпродпотребслужбы в МВД.

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Если его примут, МВД будет создавать и вести Реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую или розничную торговлю и оформление соответствующих документов на реализацию крупнотоннажных транспортных средств, тракторов, самоходных шасси, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных, землеройных, дорожно-строительных машин, других технологических ТС, прицепов и прицепного оборудования к ним и их составных частей, имеющих идентификационные номера, являющийся составной частью Единого государственного реестра транспортных средств.

Также законопроектом предлагается отнести к компетенции МВД: