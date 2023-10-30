Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів коли перереєстрація авто стане доступною у "Дії".

Зараз сервіс перереєстрації транспортних засобів у “Дії” тестується. За словами Михайла Федорова послуга стане доступною вже за кілька тижнів.

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“У нас в бета-тесті ця послуга. В найближчі тижні ми запустимо її. Це майже мільйон клієнтів щороку, які купують, продають авто. Ці люди не будуть стикатися з "бігунками" в сервісних центрах”, - запевнив Михайло Федоров.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що у вересні процес купівлі-продажу автомобілів буде переведено в цифровий варіант у “Дії”. Він розповів про скасування обов'язкової технічної експертизи: її здійснюватимуть тільки під час першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця.