Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда перерегистрация авто станет доступной в "Дії".

Сейчас сервис перерегистрации транспортных средств в “Дії” тестируется. По словам Михаила Федорова, услуга станет доступной уже через несколько недель.

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«У нас в бета-тесте эта услуга. В ближайшие недели мы запустим ее. Это почти миллион клиентов, ежегодно покупающих-продающих автомобили. Эти люди не будут сталкиваться с "бегунками" в сервисных центрах», - заверил Михаил Федоров.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в сентябре процесс купли-продажи автомобилей будет переведен в цифровой вариант в “Дії”. Он рассказал об отмене обязательной технической экспертизы: ее будут производить только во время первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя.