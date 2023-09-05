Державна митна служба України інформує, що для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника не потрібна.

«Громадянам-резидентам, які перетинають митний кордон України у напрямку виїзду на транспортних засобах особистого користування, та не є їх власниками, не потрібна довіреність на такий транспортний засіб від безпосереднього власника», – сказано у повідомленні Державної митної служби України.

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«Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є документом, що підтверджує, зокрема, право тимчасового користування ним», – стверджують у митній службі.

«Звертаємо увагу, що це правило застосовується до транспортних засобів особистого користування, зокрема, до наземних транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепів до них (код 8716 згідно з УКТ ЗЕД)», – сказано у повідомленні.