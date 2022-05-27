На митному посту "Лужанка", що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники попередили спробу вивезення понад одного мільйона гривень до Євросоюзу.

Фігурантом виявився український перевізник, який в обхід митного законодавства наважився на правопорушення та й ще з приховуванням великої суми коштів від митного контролю.

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Так, вирушаючи до країн ЄС в якості перевізника гуманітарної допомоги, 43-річний водій автомобіля марки “Тойота” під час митних формальностей свідомо обрав “зелений коридор”, щоб найшвидше пройти перевірку.

Втім, інспектори-оперативники провели поглиблений огляд транспортного засобу та виявили не задекларовані ані письмо, ані усно мільйон сто тисяч гривень. Їх чоловік заздалегідь сховав у салоні авто у бардачку за декоративною обшивкою. На момент виявлення національної валюти жодних дозвільних документів на переміщення через кордон такої великої готівки громадянин України при собі не мав.

Зазначені дії містять ознаки митного правопорушення за ч.1 статті 433 Митного кодексу України, відповідно відносно водія складено протокол про ПМП.

Виявлені 1,1 млн грн, а також автомобіль, що використовувалася для переміщення коштів орієнтовною вартістю 180 тис грн, вилучено до рішення суду, повідомляє пресслужба Закарпатської митниці.