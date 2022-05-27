На таможенном посту "Лужанка" на украинско-венгерской границе закарпатские таможенники предотвратили попытку вывоза более одного миллиона гривен в Евросоюз.

Фигурантом оказался украинский перевозчик, который в обход таможенного законодательства отважился на правонарушение еще и с сокрытием большой суммы средств от таможенного контроля.

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Так, отправляясь в страны ЕС в качестве перевозчика гуманитарной помощи, 43-летний водитель автомобиля марки "Тойота" во время таможенных формальностей сознательно выбрал "зеленый коридор", чтобы пройти проверку.

Впрочем, инспекторы-оперативники провели углубленный осмотр транспортного средства и не обнаружили ни задекларированное письмо, ни устно миллион сто тысяч гривен. Их мужчина заранее спрятал в салоне авто в бардачке за декоративной обшивкой. На момент обнаружения национальной валюты никаких разрешительных документов на перемещение через границу таких больших наличных гражданин Украины при себе не имел.

Указанные действия содержат признаки таможенного правонарушения по ч.1 статьи 433 Таможенного кодекса Украины, соответственно в отношении водителя составлен протокол о НТП.

Обнаруженные 1,1 млн грн, а также автомобиль, который использовался для перемещения средств ориентировочной стоимостью 180 тыс грн, изъят до решения суда, сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.