Государственная таможенная служба Украины информирует, что для выезда из Украины на чужом автомобиле доверенность от владельца не требуется.

«Гражданам-резидентам, которые пересекают таможенную границу Украины в направлении выезда на транспортных средствах личного пользования и не являются их владельцами, не требуется доверенность на такое транспортное средство от непосредственного владельца», - говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

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"Свидетельство о регистрации транспортного средства является документом, подтверждающим, в частности, право временного пользования им", - утверждают в таможенной службе.

«Обращаем внимание, что это правило применяется к транспортным средствам личного пользования, в частности, к наземным транспортным средствам товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн), 8711 согласно УКТ ВЭД и прицепов к ним (код 8716 согласно с УКТ ВЭД)», - говорится в сообщении.