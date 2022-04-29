Складна та надто бюрократизована процедура розмитнення автомобілів не була спрощена. Саме тому нульове розмитнення займає багато часу як на кордоні, так і на регіональних митницях.

На кордоні оформлення кожного автомобіля займає як мінімум 40 хвилин. Після чого громадянин, якій ввіз автомобіль, змушений звертатись ще до регіональної митниці, аби завершити процедуру оформлення.

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Через те, що людей, які бажають завершити митне оформлення, досить багато, львівська митниця пішла назустріч громадянам.

“У зв’язку зі збільшенням кількості охочих скористатися митними спрощеннями при ввезенні в Україну транспортних засобів в умовах воєнного стану повідомляємо:

Для того, аби фізичні особи могли оформити придбані автомобілі, відділи митного оформлення №2 та №4 митного поста “Городок” Львівської митниці працюватимуть без вихідних 30 квітня і 1 травня з 9.00 до 18.00 год”, – сказано в офіційному повідомленні Державної митної служби України.