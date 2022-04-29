Сложная и слишком бюрократизированная процедура растаможки автомобилей не была упрощена. Поэтому нулевая растаможка занимает много времени как на границе, так и на региональных таможнях.

На границе оформление каждого автомобиля занимает как минимум 40 минут. После чего гражданин, который ввез автомобиль, вынужден обращаться еще в региональную таможню, чтобы завершить процедуру оформления.

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Из-за того, что желающих завершить таможенное оформление довольно много львовская таможня пошла навстречу гражданам.

“В связи с увеличением количества желающих воспользоваться таможенными упрощениями при ввозе в Украину транспортных средств в условиях военного положения сообщаем:

Для того, чтобы физические лица могли оформить приобретенные автомобили, отделы таможенного оформления №2 и №4 таможенного поста "Городок" Львовской таможни будут работать без выходных 30 апреля и 1 мая с 9.00 до 18.00", – сказано в официальном сообщении Государственной таможенной службы Украины.