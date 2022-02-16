Растаможка автомобилей до сих пор остается "бумажной" процедурой, которая не удобна для пользователей и имеет большие коррупционные возможности. Измениться ситуация может до конца текущего года.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, когда растаможка через “Дию” станет возможной.

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По словам чиновника, ожидается, что растаможивать автомобили самостоятельно с помощью сервиса “Дия” можно будет не раньше конца 2022 года.