У Держмитслужбі обговорили можливість надання послуг митного оформлення авто з іноземною реєстрацією на базі електронного сервісу державних послуг “Дія”.

У Державній митній службі України відбулась нарада стосовно підсумків роботи митниць та перспектив використання сучасних технологій.

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Окремо обговорили перспективи цифровізації процедури митного оформлення авто з іноземною реєстрацією, а саме - надання послуг на базі електронного сервісу державних послуг “Дія”. Очікується, що це сприятиме спрощенню процедури митного оформлення для громадян.

Відтак, надалі планується посилення взаємодії між Держмитслужбою та профільним комітетом ВРУ з метою розробки та імплементації нових спрощень у напрямі митного оформлення авто з іноземною реєстрацією.

Строки втілення готової процедури розмитнення авто через “Дію” наразі невідомі.